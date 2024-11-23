Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Açık Radyo'nun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'la görüşen Thuberg'in ziyareti, belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda "Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verildi." denildi.

25 Ekim'de İstanbul'da iklim aktivistleriyle ve Havle Kadın Derneği'yle bir araya gelen Thunberg görüşmelerinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'yu ziyaret etmişti.