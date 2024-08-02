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Hakan Fidan: Bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine "Bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir. " yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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Hakan Fidan: Bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın sözlerine sert yanıt verdi.

Katz'ın Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine sürekli Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu ettiğini belirten Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

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