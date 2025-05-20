Hastaneye kaldırılmıştı: Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ahmet Mekin dün yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mekin, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.