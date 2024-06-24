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Hatay Erzin'deki 488 kalıcı konutun teslim tarihi belli oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 488 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Haber Merkezi
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Hatay Erzin'deki 488 kalıcı konutun teslim tarihi belli oldu
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçede 818 binanın hasar gördüğünü söyledi.

TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özaydın, şöyle konuştu:

"Merkezde ikamet eden vatandaşlarımız için zemin artı 2 ve zemin artı 3 kat olacak şekilde yeni yapılan devlet hastanemizin yanında 488 adet TOKİ konutlarımız var. Depreme son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun kullanışlı binalar olacak. 29 Ekim'de de anahtar teslimi yapılacak."

Özaydın, burada vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için de 121 köy konutunun yapımının sürdüğünü anlatan Özaydın, konutların hızlıca teslim edileceğini ifade etti.

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