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Hazine'den Şimşek için 'istifa edecek' iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Hazine'den Şimşek için 'istifa edecek' iddialarına ilişkin açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazete Pencere’de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan “Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı” başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, “kulis” adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir.

Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."

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