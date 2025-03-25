"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak”ın mimarı Berkay Gezgin, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gezgin’in avukatı Cemil Çiçek, kendisinin son cümlesinin “Lütfen beni unutturmayın!” olduğunu yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gezgin’in mahkeme salonundaki videosunu paylaştı:

Berkay Gezgin kimdir?

2003 yılında İstanbul’da doğan Gezgin aslen Hataylı.

Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan Gezgin, 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde okumaya başladı.

16 Haziran 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığı kampanyası kapsamında Beylikdüzü’nde düzenlenen bir etkinlikte İmamoğlu’na seslenen Berkay, “Her şey çok güzel olacak!” demişti.