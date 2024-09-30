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Hintli milyarderin süper yatı ‘Sea Pearl’ Fethiye’ye geldi

Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat 'Sea Pearl', Ege kıyılarındaki mavi yolculuğunu tamamlayıp, Fethiye’ye demirledi.

Haber Merkezi
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Hintli milyarderin süper yatı ‘Sea Pearl’ Fethiye’ye geldi
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Fethiye İskelesi’ne yanaşan 83 metre uzunluğundaki lüks yata karadan 5 tanker ile 165 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi.

Hintli petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat Sea Pearl’e Fethiye İskelesi’nde karadan yakıt ikmalinde bulunuldu. Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Süper yatta 22 personel çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi. 22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi. Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi. Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.

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