HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de

2024 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hâkimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 1428 savcı ve hakim adli yargıya, 118 hakim de idari yargıya atandı. Toplamda 1546 adli yargı hakimi ve savcıları ile idari yargı hakiminin ataması gerçekleştirildi.