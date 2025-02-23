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İBB, 100 bin aileye Ramazan desteği verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Ramazan ayı boyunca 100 bin haneye 2 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İBB, 100 bin aileye Ramazan desteği verecek
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İBB yaklaşan Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibi haneye 2 bin lira destek sunacak.

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu yardımların büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında, "Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.

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