İBB, 100 bin aileye Ramazan desteği verecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Ramazan ayı boyunca 100 bin haneye 2 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek vereceğini açıkladı.
İBB yaklaşan Ramazan ayında 100 bin ihtiyaç sahibi haneye 2 bin lira destek sunacak.
İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu yardımların büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.
İmamoğlu, paylaşımında, "Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.