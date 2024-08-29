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İBB açıkladı: İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İBB açıkladı: İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?
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İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisi'nin aldığı karar kapsamında, 2019’dan itibaren ücretsi ulaşım uygulaması sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

30 Ağustos'ta ulaşım istanbul'da ücretsiz

İBB'den yapılan açıklamada, "30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı" duyuruldu.

Kişileştirilmiş kart sahipleri yararlanacak

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

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