İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'rüşvet' operasyonu açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak bulunduğu 22 belediye personelini hakkında soruşturma açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, 'rüşvet' aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Gözaltına alınanların arasında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 22 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Vira Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu konuya da değindi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar, bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecek. Hasan Akgün Başkanımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Yanınızdayız."