İBB duyurdu: Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu açıldı
İBB, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu hizmet vermeye başladığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu'ndaki yapım işleri tamamlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açılan istasyonun, yapılacak Kirazlı-Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlanacak.
Mimarsinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.
İmamoğlu'dan paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu’nu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açıyoruz. İstanbulumuza Hayırlı Olsun." ifadelerini kullandı.
M9 Ataköy - Olimpiyat Metro Hattımızın Mimar Sinan İstasyonu’nu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 30, 2024
İstanbulumuza Hayırlı Olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/F8KQMfgxDv