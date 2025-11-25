İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı, 105’i tutuklu toplam 402 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul etmesine karşın henüz tensip zaptını düzenlemedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk durumlarının incelenmesiyle ilgili tensip kararlarının önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

İBB iddianamesinin kabul edilmesine ilişkin olarak avukat Hüseyin Ersöz, "Kamuoyunda 'İBB Davası' olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek" açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda “iBB Davası” olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu.



Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki… pic.twitter.com/Avf8x2aKfg — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 25, 2025

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.