İBB yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama: Soruşturmalar siyasi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmaların siyasi saiklerle yürütüldüğü yönündeki iddiaları reddeden Bakan Tunç, “Savcılar suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorundadır. Bu, hukukun gereğidir” ifadelerini kullandı. Tunç, yargı sürecinin bağımsız şekilde işlediğini vurgulayarak, herkesin hukuka güvenmesi gerektiğini belirtti.

"Tehdit ve karalamaya varan sözler kullandı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yıl resepsiyonunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 7 sorudan oluşan yazılı önergesine atıf yapan Tunç, “Soruşturmanın başından beri dosyayı etkilemeye yönelik tehdit ve karalamaya varan ifadeler kullanıldığını görüyoruz” dedi.

"Deliller varken görev yapılmamasını beklemek hukuka aykırıdır”

Tunç, soruşturmaların “siyasi” olduğu yönündeki açıklamaları eleştirerek, “Cumhuriyet savcılarımız suç ihbarı karşısında araştırma yapmakla yükümlüdür. Deliller varken görev yapılmamasını beklemek hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı. Sulh ceza hâkimliklerinin kararlarına itiraz yolunun açık olduğunu hatırlatan Bakan, “Burada tek bir kişi karar vermiyor. Kişilerin savunma hakkı kutsaldır” vurgusunu yaptı.

"Kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor”

Ana muhalefet liderine çağrıda bulunan Tunç, “Yargıyı etkileyebilecek yorumlardan kaçınılmalı. Eleştiri elbette mümkündür; ancak tehdide varan cümleler farklı maksat taşır” diye konuştu.

İddianamelerin yazım süreçlerinin sürdüğünü belirten Tunç, “İhbar edenler de itirafçı olanlar da kendileri. İddianameler geldiğinde suçlamalar görülecek. Kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de ikili hukuk sistemi yok, yargıya müdahale edilemez”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soru önergesine ilişkin yazılı açıklama yapacaklarını belirterek yargı süreçlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal bir devlet olduğunun altını çizen Tunç, “Yargı, anayasa ve yasalar çerçevesinde görevini yapmaktadır. Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi yok” dedi.

Bakan Tunç, bazı tartışmalara da değinerek, “Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmemişse ‘fezlekeyi bize gönderin’ demek mümkün değildir, bu yargıya müdahale anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Avukatların görevleriyle ilgili suçlarda ise Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma izni prosedürünü uyguladığını hatırlatan Tunç, sürecin tamamen hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı.

Rabia Naz Vatan açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rabia Naz Vatan’ın vefatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olayın herkesi derinden üzdüğünü belirten Bakan Tunç, çocukların korunmasının devletin en öncelikli hassasiyeti olduğunu vurguladı.

Tunç, söz konusu süreçte adli soruşturmanın yürütüldüğünü, ailenin ise iddialarını sürdürdüğünü hatırlatarak şunları söyledi: Yargı süreçleri tamamlandı. Aile, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, tazminat kararı verdi ve soruşturmada ihmaller nedeniyle hak ihlali olduğuna hükmetti. Bu kararın gerekçelerine bakmak gerekir.

Bakan Tunç, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların ve yargı reformlarında bu konuda atılan adımların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Çocuklara yönelik ceza uygulamaları

Bakan Tunç, Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayın ardından çocuklara yönelik ceza uygulamalarının gündeme geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Alternatif bir taslak çalışmamız var. Özellikle 15-18 yaş grubunda, yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi açısından farklı bir uygulama üzerinde duruyoruz. Suçun işleniş şekli dikkate alınarak, ağır suçlar işleyen çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme söz konusu olacak. Çocuğun yaşına uygun yargılama olması için çalışmalarımız devam ediyor.”