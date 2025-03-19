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İBB'den dezenformasyon uyarısı: Resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edin

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İBB'den yapılan açıklamada "Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, sahte sosyal medya hesapları ve haber kanallarının üzerinden dezenformasyon çalışması yapılmaktadır. Bu paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesi önemlidir" denildi.

Haber Merkezi
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İBB'den dezenformasyon uyarısı: Resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edin
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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer alıyor.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurumla ilgili sahte sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden dezenformasyon çalışması yapıldığını duyurdu. Belediye, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi ve sadece resmi hesaplar üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye, üretilen bütün sahte içeriklerle ilgili hukuk birimlerinin suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Kamuoyunu bilgilendirici açıklamalara devam edileceğini belirtti.

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