  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Suç örgütü liderliği" ve "Terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Önce İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine giden Özel, buradaki görüşmesinin ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Özel'in bir süre sonra açıklama yapması bekleniyor.

İmamoğlu'na gözaltı kararı | Özel'den ilk açıklama: 'Teslim olmayacağız'İmamoğlu'na gözaltı kararı | Özel'den ilk açıklama: 'Teslim olmayacağız'Gündem
Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarına gözaltı kararıŞişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarına gözaltı kararıGündem
Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldıVatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldıGündem
2025'te düğün yapmanın maliyeti ne kadar? İşte kalem kalem masraflar...2025'te düğün yapmanın maliyeti ne kadar? İşte kalem kalem masraflar...Ekonomi

 

Gündem
Dilek İmamoğlu: Açılan soruşturmalarının gerçek nedenini herkes biliyor
Dilek İmamoğlu: Açılan soruşturmalarının gerçek nedenini herkes biliyor
Gözaltındaki İmamoğlu'ndan mesaj: Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!
İmamoğlu: Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Kendi başınıza demokrasicilik oynayın!'
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Kendi başınıza demokrasicilik oynayın!'
Dervişoğlu, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geliyor
Dervişoğlu, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geliyor
Yozgat’ta eğitime kar engeli
Yozgat’ta eğitime kar engeli
İBB'den dezenformasyon uyarısı: Resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edin
İBB'den dezenformasyon uyarısı