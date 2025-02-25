İbrahim Kaboğlu ve yönetimi hakkında iddianame hazırlandı: 12 yıla kadar hapis isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında iddianame düzenledi.

Savcılık, baro yöneticilerine “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlaması yöneltti. İddianamede ayrıca “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlaması da yer aldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında baro yöneticileri için üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında siyasi yasak talebi de bulunuyor.

Ne oldu?

21 Aralık 2024'te İstanbul Barosu'nun resmi X hesabından Suriye’de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında paylaşım yapmıştı.

Bu paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında "terör propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni aldıktan sonra Baro Başkanı Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin ifadelerini aldı.

Başsavcılık ayrıca Baro Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle asliye hukuk mahkemesinde dava açmıştı.