İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin tatlı tutuklandı

Sabah'ta yer alan habere göre şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi.

Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen Tatlı, kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaştı. İddialara göre taksici mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

Taksici yoğun bakımda müşahede altında

Üç kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı.

Hüseyin Tatlı, taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sabah'ın haberine göre ünlü şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.