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İçişleri Bakanlığı tasarruf düğmesine bastı: Koruma aracı ve polis sayısı azaltıldı

İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı tasarruf düğmesine bastı: Koruma aracı ve polis sayısı azaltıldı
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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." denildi.

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