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İddia: Ülkü Ocakları'nın eski başkanları İYİ Parti'ye katılacak

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanları Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran'ın, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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İddia: Ülkü Ocakları'nın eski başkanları İYİ Parti'ye katılacak
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Sözcü'den Berfin Açıkbaş'ın haberine göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde İYİ Parti’ye katılacak.

Habere göre katılımın, partinin düzenleyeceği etkinlik kapsamında gerçekleşmesi planlanıyor. Törenin detayları ve katılımın resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.  

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile eski Ülkü Ocakları Başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış geçtiğimiz gün İsmail Türk’ün oğlu Avukat Oğuzhan Türk’ün düğününde bir araya geldi.

Sinan Ateş davasını takip etmişlerdi

Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen davanın ilk duruşmasını İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile birlikte takip etmişti.

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