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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yaklaşık bir buçuk saat ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Kongresi'ne başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi
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"İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık bir buçuk saat ifade verdi. Güney adliye çıkışı herhangi bir açıklama yapmadı.

Ne oldu?

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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