İktidar, yeni anayasa çalışmalarını hızlandırdı: Üç temel konuda değişiklik planı

Siyasette uzun süredir tartışılan yeni anayasa konusu, AK Parti ve MHP’nin ısrarı ile gündemde kalmaya devam ediyor. İki parti, 2025 yılının başında bu konuda adım atmayı planlıyor. Görüşmelerin artacağı süreçte, Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeyecek olsa da yeni anayasa ile sistemde bazı revizyonlar yapılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanının kaç yardımcısı olacak?

Gazete Duvar'ın haberine göre; beklenen revizyonlardan biri cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının netleştirilmesiyle alakalı olacak. AK Parti'liler, “Altılı masa bize cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına sınır getirilmesi gerektiğini gösterdi. İstikrarlı bir yönetim yapısı için bunu düzenlemek, sayıyı netleştirmek gerekli” dedi.

Bakanlar meclis'e dönebilecek mi?

İkinci revizyonun ise bakanları kapsayacağı düşünülüyor. Mevcut sistemde Meclis’ten bakan ataması yapıldığında milletvekilleri geri dönüş olmaksızın istifa etmek zorundayken, AK Parti'liler yapılacak düzenleme ile Meclis’ten bakanlığa atanan milletvekillerine dönem içinde tekrar dönüş imkanı verilebileceğini aktardı.

Erken seçim ne zaman?

Üçüncü değişiklik de erken seçim düzenlemesine yönelik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dönem yönetim sonrası görev süresini 2028 yılında tamamlamasıyla yeniden aday olabilmesi için iki yol var. Biri anayasada cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili değişiklik yapmak, diğeri de Meclis’in erken seçim kararı alması. Ancak bu konuda eleştiriler olduğu için muhalefet de AK Parti de Meclis’in erken seçim yetkisinin nasıl bir zaman dilimi içinde kullanılabileceğinin netleşmesi gerektiğini düşünüyor.