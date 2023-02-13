İlaç ve tıbbi cihaz satışı mobil olarak yapılabilecek

Kararnameye göre OHAL ilan edilen yerlerde ve sadece OHAL süresince, eczacılar, tıbbi cihaz, optisyen, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, işitme cihazı satıcıları, diş protez laboratuvar işletmeleri valilik tarafından uygun görülen yerlerde veya mobil araçlarda satış yapabilecek. Sağlık Bakanlığı bu faaliyete yönelik usul ve esasları belirleyecek.

Yine OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin tamamı ile Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki eczanelerden satışlarda İlaç Takip Sistemi kapsamı dışında ilaç verilebilecek.



Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar ise defter kayıtları tutularak ve reçeteler saklanarak ilaç verilebilecek.

Yine bu il ve ilçe grubunda OHAL süresince tıbbi cihaz, optik, ısmarlama protez ve ortez, işitme cihazı, diş protezi Ürün Takip Sistemi dışında satılabilecek. Bu iki faaliyete yönelik Sağlık Bakanlığı usul ve esasları belirleyecek.