İlaçta eczacı kârlılığı artırıldı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da değişiklik yapılarak eczacıların ilaç fiyatlarına göre belirlenen kârlılık oranı artırıldı.

Buna göre yüzde 28 kâr oranına tabi ilaç fiyatı 200 liradan 328 liraya yükseltildi. Yüzde 18’lik kâr oranına tabi fiyat sınırı 200-400 liradan 328-657 liraya çıkarıldı. Daha önce 400 lira üstünde kalan kısım için yüzde 13 eczacı kârı uygulanırken, bu orana tabi tutar 657 lira ve üzeri olarak belirlendi.

Depocuya satış fiyatına göre depocuların yüzde 2-9 arasında değişen kârlılık oranlarına tabi ilaç fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.