İmamoğlu: Bir kentin zenginlik imajı, lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla oluşuyor

İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of Istanbul) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Onursal Başkan Yardımcısı Athanasios Tzimas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur katıldı.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"İstanbul her anlamda dünyanın kesişim ve buluşma noktası. Kent uzun yıllardır çok büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Bisiklet Turu da bu listeye dahil. Tour of İstanbul’u da İstanbul Maratonu kadar güçlü ve kalıcı bir spor organizasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz,. Birçok spor organizasyonu arasından bisiklete öncelik vermemiz asla bir rastlantı değil. Kent yaşamı, insanların yaşam kalitesinin artması gibi konularda yapılan sayısız araştırma, çok farklı sonuçlar verebiliyor. Uluslararası uzmanlar, birçok raporla birçok öneri de bulunuyor. Hepsinin ortak noktalarını incelediğimizde ise, bisiklet hep ilk sıralarda geliyor. Avrupa Birliği 'AB) ülkeleri yaşam kalitesi endeksi ile bisiklet kullanımı verileri incelendiğinde, en bisiklet dostu ülkelerin en kaliteli yaşam sürdüren ülkeler olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

"Bisiklet kullanımı teşvik ediliyor"

Maddi gücü bizden çok daha iyi durumda olan, alım güçleri çok daha fazla olan ülkeler, kentler, belediyeler, bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Bir kentin ve halkının zenginlik imajı, artık lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla oluşuyor. Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 AB ülkesinden altısı, aynı zamanda toplam trafik hacminde bisiklet kullanımının en büyük paya sahip olduğu ilk 10 AB ülkesi. Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığı ve yaşam kalitesi en önemli önceliklerimizden biri. Bisiklet sporunu yayarak, daha sağlıklı bir geleceğe adım atabiliriz. Bisiklet, herkesin ulaşabileceği, deyim yerindeyse daha demokrat bir ulaşım aracı. Çoğu yaş, gelir ve farklı sosyal gruptan insan, bisiklete binerek hayatını kolaylaştırabilir. Belediye olarak, halkımızın bisiklete ulaşması için de çalışmalar yapıyoruz. Ve her seferinde halkımızdan olumlu ve güzel geri dönüşler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için kapalı ortamlardan, ekran karşısındaki yaşamlardan kurtulup, açık havaya çıkmaları, macera hissini yaşamaları, kent içinde dolaşmalarını sağlamak için çok önemli bir öncelik olarak görüyoruz.

Bisiklet, Birleşmiş Milletler’in, 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler' planında da önemli yer tuttuyor. Uluslararası toplumun altına imza attığı 17 küresel hedefin 11'ine, insanların bisiklet kullanımı doğrudan etki ediyor. Dünyanın dört bir yanından proje haberleri alıyoruz. Viyana, 2025’te ulaşımın yüzde 80’inin toplu taşıma, yürüyüş ve bisikletle gerçekleştirmeyi planlıyor. Münih’te, tüm ulaşımın yüzde 17’si bisikletle sağlanıyor. Paris, ‘Her bölgesine bisikletle ulaşabileceğiniz’ bir kent planlamasını tamamlamak üzere. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 424 kentinde, şu anda aktif bisiklet projeleri hayata geçiyor” bilgilerini paylaştı. İstanbul olarak bu gerçekleri göz ardı edemeyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “16 milyon için bisiklet kullanımı hayati önem taşıyor. Bisiklet yollarının sayısını ve mesafesini arttırmak, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalarımız göreve geldiğimiz günden itibaren gelişerek devam ediyor.

"İlham kaynağı olacak"

Tour of İstanbul’un bu anlamda ilham verecek. Bisiklet konusunda yaptığımız planların önde gelen parçalarından biri, İstanbul'a uluslararası bir bisiklet turu armağan etmekti. Çünkü spor alışkanlıkları, genelde görerek, izleyerek, küçük yaşta sporun yıldızlarını, onların stillerini taklit ederek kazanılır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporcuları örnek alması, onları izleyerek küçük yaştan itibaren bisiklet alışkanlığını edinmesi amacıyla İstanbul Bisiklet Turu'nu projelendirdik. İnancım odur ki, bu etkinlik bundan sonra çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla bisiklet kullanmasına da ilham kaynağı olacak. İstanbul Bisiklet Turu’nun uluslararası platformlarda da yayınlanmasını sağlayarak şehrimizin güzellikleri için de güçlü bir tanıtım aracı olmasını sağlayacağız. Daha ilk yılından Avrupa ve dünyanın en etkili spor platformlarından biri olan Eurosport’tan canlı yayınlanacak turumuzun, gelecek yıllarda çok daha fazla kanala ve ülkeye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkini Cumhuriyet’imizin 100. yılında hayata geçireceğimiz ve tanıtım başta olmak üzere her açıdan ülkemize büyük yarar sağlayacağını düşündüğümüz bu organizasyonun İstanbul'a ve Türkiye'ye daha yaşanabilir bir kent ve daha sağlıklı bir gelecek sağlayacak. Halkımızı yarından itibaren uluslararası ismiyle Tour of Istanbul'da sporculara destek vermek için etaplara ve halk koşusuna davet ediyoruz. Tüm bilimsel veriler gösteriyor ki, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe, biraz da pedal çevirerek ulaşabileceğiz.”

"Bu çok özel bir yarış"

Etkinliğe dair bilgi veren yarış koordinatörü Mutlu Erçevik ise şunları kaydetti:

"Daha önce de birçok profesyonel yarış için de bu görevde bulundum fakat bu çok özel bir yarış. İstanbul markasıyla ilk kez 4 etaptan oluşan uluslararası bir bisiklet yarışı içinde yer almak beni son derece heyecanlandırdı. Rotamız 530 kilometre olacak. Yarın başlayacak ve 4 gün sürecek. İlk etap Arnavutköy etabı olacak. Bu etap 176,6 kilometre uzunluğuyla en uzun parkurumuz. Arnavutköy Belediyesi önünden start alacak ve aynı noktada sona erecek. İkinci etap Şile'de 132,2 kilometre uzunluğunda bir etap. Şile limandan başlıyoruz ve başladığı yerde sona eriyor. 3. etap Beykoz 132 kilometre uzunluğunda. Son etap ise iki yakayı birbirine bağlayan bir rota. Sultanahmet'ten start alan 92,9 kilometre uzunluğunda Sultanahmet-Caddebostan etabı. Yarışa 15 ülkeden 21 profesyonel takım katılacak ve 147 sporcu yer alacak."

Cumhuriyetin 100. yılında bisiklet sporuna büyük bir organizasyon kazandırıldığını aktaran Metin Cengiz, "100. yılımızda bisiklet sporuna büyük bir organizasyon kazandırıldı. Şehrin adıyla yapılan organizasyonlar insanları o spora yönlendiriyor. İstanbul'da son yıllarda bisiklet kullanıcıların sayısı arttı. Bunu sürdürmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İ. Renay Onur ise yarışın gelenekselleşmesini arzu ettiklerini ve bisikleti şehirde bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Athanasios Tzimas da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. (ANKA-AA)