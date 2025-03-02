İmamoğlu: Biz bu işleri yutmayız!

METİN MERCAN

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 21 kişinin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 27 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, destek için Beykoz'a giderek belediye binası önünde miting düzenledi.

"Bu kürsüde Alaattin Köseler Başkanımızın olması gerekirdi"

Yağmur altında bekleyen binlerce kişiye hitap eden İmamoğlu sözlerine "Burada bu akşam, ev sahibi olarak çıkıp, size güzel bir konuşma yapsa, Ramazan’ınızı tebrik etse, mübarek Ramazan ayının güzelliklerinden bahsederek, bu geceyi burada başka bir vesileyle Alaattin Köseler Başkanımızla yapsak, ne güzel olurdu; öyle değil mi? Bu kürsüde Alaattin Köseler Başkanımızın olması gerekirdi. Onun sizi selamlaması gerekirdi. Gerçekten üzücü bir biçimde şu anda aramızda değil. Hatta özgür değil" diyerek başladı.

"Beykoz halkına ders verilmeye çalışılıyor"

Köseler'in gece saat 04.00'te gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu "Sabahın 04.00’ünde, bir evin kapısına dayanarak, bizim polisimizi de alet ederek ne yazık ki, o eve girip arama yaparak, o insanı, kanunsuz bir biçimde tutuklama cihetine giden, gözaltına alan o akıl… Yarın, yani bu gecenin sabahında, sabah 04.00’te, dört gün dolacak. Eğer aceleniz varsa, bu insanlara o saatten beri gözaltında tutarak, neyin zulmünü çektiriyorsunuz? Neyin derdi var sizde? Alaattin Köseler’e yapılan bu zulüm, baskı, adaletsiz, hukuksuz uygulama aslında Beykoz halkına yapılıyor. Beykoz halkına ders verilmeye çalışılıyor." dedi.

"İmzası geçen ismin, gerçek anlamda o evrakta imzası yok"

İmamoğlu, belediyeye gelen polislerin elinde savcı imzalı belge bulunduğunu ancak bundan savcının haberi olmadığını belirterek süreci "Bir hafta önce, bir akşam vakti, bir evrakla geliniyor ve o evrakla buradan dosyalar isteniyor. Bakılıyor ki barkodu okutulduğunda dosyanın karşılığı yok. İmzası geçen ismin, gerçek anlamda o evrakta imzası yok. Belediye başkanımız, “Bu evrak geçersiz ama istiyorsanız, ben yine getirir, bırakın dosyayı burada istemeyi, kendimiz teslim ederiz” diyecek kadar da delikanlı davranıyor. O akşam istediğini alamayan akıl, hiddetle, şiddetle, stresle, öfkesini çıkartmak adına bir başka operasyona geçiyor. Biz bu işleri yutmayız. Bizim cesaretimizi zalimlik ölçemez. Biz cesaretimizi bir avuç insandan ya da bir kişiden alanlar değiliz. Biz, cesaretimizi milletten alıyoruz, sizden alıyoruz." sözleriyle anlattı.

"Bunların yapılmasının tek sebebi var koltuğunu kaybetme korkusudur"

İmamoğlu "Alaattin Köseler başkanımız ve arkadaşları gözaltında. Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanımız haftalardır, aylardır hapiste. 110-120 gün sonra iddianamesi yazıldı Esenyurt’un. Bu sıkıntıları bize çektiriyorlar ama milletimiz, bunun farkında. Milletimiz şunu biliyor; orada bir haksızlık, hukuksuzluk var diye bu zulüm çektirilmiyor. Burada bu zulüm, haksızlık var diye, hukuksuzluk var diye çektirilmiyor. Niye biliyor musunuz? Yapılmasının tek sebebi var koltuğunu kaybetme korkusudur. Bu korkunun anlamı ne biliyor musunuz? Halkın önüne gelecek olan ilk sandık ne yapacak biliyor musun? Bunları evlerine gönderecek, evlerine. Millet, bunlardan usandı. Hukuksuzluğa karşıda mücadele edeceğiz. Direncimizi ortaya koyacağız." dedi.

"Bu zulmü sona erdirecek olan kahramanlar sizlersiniz"

"Önümüzde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin almış olduğu tarihi bir karar var" diyen İmamoğlu "Ön seçim kararı var. Bizim üyelerimiz, yüz binlerce üyemiz, sandığa gidecek, kendi cumhurbaşkanı adayını sandıkta tercih edecek. Bu bir devrimdir. Bunun adı, demokrasi devrimidir. Bu devrim, en çok bugünün o iktidarını korkutuyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Orada her şey iki dudağın arasında. Millet ne derse, o olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İşte bu sözler, bu tutum ve tavır, bunları korkuttuğu için, bu zulümleri çektiriyorlar. Ama yılmayacağız, kararlı olacağız ve hep birlikte başaracağız. Bu zulmü sona erdirecek olan kahramanlar sizlersiniz. Yolunuz açık olsun. Dayanışmamız, direncimiz devam edecek. Kurtuluş yok tek başına. Ben de diyorum ki, kurtuluş yok tek başına; haydi, hep beraber sandık başına." diyerek sözlerini bitirdi.