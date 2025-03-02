Dilek İmamoğlu'ndan "İkinci Erdoğan" yorumlarına yanıt: "Karadenizli olmaları dışında ortak başka yönleri yok"

Sözcü'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Dilek İmamoğlu, eşi için yapılan, "Seçilirse ikinci Erdoğan olur" yorumlarına ilişkin şunları söyledi:

“Karadenizli oluşları dışında ortak başka yönleri olduğunu düşünmüyorum. Ekrem hem siyasi gelenek hem siyaset yapma biçimi hem de liderlik tarzı olarak çok farklı bir yerde duruyor. Kim olursa olsun bütün güçleri elinde bulundurduğunda farklı eğilimler içine girme ihtimali olabilir. O yüzden de Ekrem, güçlerin tek kişide toplandığı, hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmediği merkeziyetçi sistemler yerine; şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve hesap verebilir kamu yönetiminin olduğu güçlü ve demokratik bir sistemden yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

"Gücünü şahıslardan değil, adaletten alan bir devlet anlayışını savunuyor"

Kurumları güçlendirmenin, devlet idaresinde keyfileşmeyi sona erdirmenin öneminden bahsediyor. Gücünü şahıslardan değil, adaletten, kurumlardan ve kurallardan alan bir devlet anlayışını savunuyor. Devletin; her bir vatandaşa, her bir partiye ve görüşe eşit mesafede olmasını, kamu hizmetlerini ayrımcılık yapmadan gerçekleştirmesi gerektiğini anlatıyor.”

"Korku iklimi sona erecek"

Eşi Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olması durumunda ülkede değişeceğine inandığı şeyleri ise şöyle anlattı:

“Normalleşme, huzur ve özgürleşme olacak ilk etapta. Bu korku iklimi sona erecek, siyasete hakim kılınan kutuplaşma, düşmanlık dili sona erecek. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebildiğimiz, siyaset yapabildiğimiz, aktif vatandaşlığın hayata geçtiği bir ortama kavuşacağız. Fırsatlarda eşit, imkanlarda adil bir toplum olacağız. Çocuklar, gençler başta olmak üzere herkesin geleceklerinden endişe etmedikleri, geleceğe güven ve ümitle baktıkları, yaşamayı külfet değil nimet olarak gördükleri bir refaha kavuşacağız umarım.”

"Sakın derim"

İmamoğlu, Özbey'in "Peki siz, ne yaparsa 'Sakın' diyerek itiraz edersiniz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Kapsayıcı, liyakate önem veren, vizyoner ve icraatçı yapısından ödün verdiğini düşünürsem, kutuplaştırma siyasetine savrulursa ya da ülkedeki sorunlara karşı duyarsızlaştığını düşünürsem ‘sakın’ derim."