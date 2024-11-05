İmamoğlu, Cumhur İttifakı dışında tüm liderlerle görüşecek
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere kayyım atanmasına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşme turuna çıkıyor.
ANKARA (EKONOMİ)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den olumsuz cevap geldiği, İmamoğlu’nun AK Parti’den ise randevu talebinde bulunmadığı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşme yapacağı belirtildi.
Ekrem İmamoğlu’nun yoğun görüşme trafiği şöyle:
- 11.00 Özgür Özel
- 12.00 Gültekin Uysal
- 13.30 Ali Babacan
- 15.00 Ahmet Davutoğlu
- 16.00 Musavat Dervişoğlu
- 17.00 Temel Karamollaoğlu
- 18.00 Ümit Özdağ