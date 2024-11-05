KRC Elektro Market, Avrupa'ya açılmayı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2004 yılında sadece 3 çalışanla faaliyetlerine başlayan KRC Elektro Market, bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 16 şubesi ve güçlü stok yapısıyla elektrik sektöründe ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin tedariğini sağlıyor. Endüstriyel alanda yatırım yapan birçok firmanın çözüm ortağı olduklarını belirterek 300 bin civarındaki stok kartı ve 40 binin üzerinde stok kalemiyle Türkiye’nin her bölgesine hitap ettiklerini açıklayan KRC Elektro Market Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç, iç pazardaki yapılanmalarını büyük ölçüde tamamlayarak yönlerini küresel pazara çevirdiklerini söyledi. İlk durak olarak Hollanda’yı belirlediklerini kaydeden Kıraç, “Elektrik sektöründe kullanılan bazı ara ürünlerin fason imalatını yaptırarak kendi markamızla ihraç etmeye hazırlanıyoruz. 2025 yılı içerisinde Hollanda’da şubeleşerek hem kendi ürünlerimizi hem de global markaları Avrupa pazarına sunup dünyaya açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2030’da 40 şube ve 1000 çalışana ulaşmayı hedefliyor

Bu yıl döviz bazlı yüzde 10, TL bazlı yüzde 50 büyüme rakamlarına ulaşacakları bilgisini paylaşan Hakan Kıraç, 2025’te Bursa’da 17’nci şubelerini açacaklarını ifade etti. Orta vadede halka arz planlarının da bulunduğundan bahseden Kıraç, sözlerine şöyle devam etti: “Halka arzdan elde edeceğimiz geliri yatırıma dönüştürerek küresel çapta büyümeyi ve ciromuzu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Buna paralel olarak yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar şube sayımızı 40’a çıkarıp hali hazırda 120 olan çalışan sayımızı artırarak 1000 kişilik istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca stratejik önceliklerimiz arasında yer alan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile iş süreçlerimizi mükemmelleştirerek ülkemizin önde gelen dijital elektro market şirketlerinden biri olma yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Elektrik sektöründe deflasyon var”

Elektrik sektörünün günümüzdeki en büyük sorunlarının genel gider, karlılık ve risk yönetimi olduğunu vurgulayan Hakan Kıraç, “Bu problemler nedeniyle sektörde deflasyon var. Fiyatlar geri gidiyor. Firmalar krediye ulaşamadığı için elinde olmayan malı alıp zararına satıyorlar. Çok zor durumda olan, batan ya da konkordato ilan eden firmalar var. Bunun nedeni genel giderlerin yüksek, karlılığın düşük oluşu. Sektör şu anda sürdürülebilir değil ancak belli bir süre sonra normale dönecek diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.