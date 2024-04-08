İmamoğlu, FT'ye konuştu: Mesaj almazsa, siyasi ömrü kısalacak!

Dünya basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ilk siyasi mağlubiyeti" olarak kabul edilen 31 Mart Genel Seçimleri'nin ardından çeşitli yabancı yayın kuruluşlarından haberler gelmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulusal basında merak edilenleri İngiliz Financial Times'a konuşarak yanıtlandırdı. İmamoğlu, buradaki değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceğinden endişe etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde aynı zamanda İstanbul'da yeniden seçilmesinin ülke içinde büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını ve İmamoğlu'nu Erdoğan'ın baş muhalifi olarak nitelendirildiğini ifade edildi.

İmamoğlu yorumunda Erdoğan'ın "mesajı almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi" halinde "siyasi ömrünün kısalacağı" uyarısında bulunarak "Her şey onun elinde" ifadelerini kullandı.

2. kez seçilen İBB Başkanı İmamoğlu, buradaki ifadelerinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi partisinin ülke genelinde zemin kaybettiği yerel seçimler, seçmenlerin cumhurbaşkanının devlet kurumları üzerindeki sıkılaşan kontrolünü reddettiğinin açık bir göstergesi değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Oksijen'in Financial Times'tan derlediği habere göre; Yerel ve uluslararası analistler, Erdoğan'ın 85 milyon nüfuslu ülkedeki yönetimi üçüncü on yılına girerken hukukun üstünlüğünün ve Türkiye'de yargının bağımsızlığının erozyona uğramasından duydukları endişeyi dile getiriyor.

İmamoğlu da "İstanbul'daki bir kurum müdürünün bile siyasi bir talimat olmadan mevcut yetkisini kullanamadığı bir rejime, bir sisteme dönüştü. Tek bir kişinin iradesini yansıtan bir devlet yapısı söz konusu" diyor: "Buna tırnak içinde otoriter rejim diyebiliriz. Ama bence bu seçim sonuç itibarıyla bütün bu yöntemi, uygulamaları mahkum etmiş, reddetmiştir.

"En büyük seçim yenilgisini tattırırdı"

Geçtiğimiz pazar günü yapılan yerel seçimlerde seçmenler Erdoğan'ın iktidar partisine yirmi yılı aşkın bir süre önce kurulduğundan bu yana en büyük seçim yenilgisini tattırırken, İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi de aralarında CHP'li Mansur Yavaş'ın açık ara kazandığı başkent Ankara da dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerindeki belediye başkanlığı yarışlarını kazandı.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayları için yoğun bir kampanya yürütürken, cumhurbaşkanının geçen yılki genel seçimlerde yeniden seçilmesinden bu yana Türkiye'nin en büyük şehrini tekrar kazanmayı bir öncelik haline getirmesi nedeniyle İstanbul yarışı çok önemli olarak görüldü.

Devlete yakın medya Erdoğan'ın adayı Murat Kurum'a geniş yer ayırırken, cumhurbaşkanı da üst düzey bakanlarını doğrudan İstanbullulara hitap etmeleri için görevlendirdi. İstanbul'un kontrolünü 2019'da AKP'den devralan İmamoğlu "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının kendisini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" diye konuştu.

Muhalefetin çarpıcı dönüşü

Erdoğan bu seçimlerin son seçimleri olacağının sinyalini verdi çünkü 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görev süresi doluyor. Ancak pek çok analist, anayasada bir değişiklik yapılması ya da erken seçime gidilmesi halinde Erdoğan'ın yeniden aday olmasını bekliyor.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ikinci dönemine iki büyük davayla başlayacak. Bir kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı ve 2022'de siyasi yasak aldı ki bu mahkumiyet ABD'nin de tepkisini çekmişti. Bu dava temyiz sürecindeyken ayrı bir yolsuzluk davası da yaklaşık bir hafta içinde yeniden başlayacak. İmamoğlu'nun avukatı bu davanın "temelsiz" olduğunu söylüyor. Bu hukuki manevralardan endişe duyup duymadığını sorduğumuz İmamoğlu ise şu yanıtı verdi: "Korkacak kişi Erdoğan olabilir."