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İmamoğlu yeni paylaşım: Çok güzel bir mektup aldım

Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapıldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu yeni paylaşım: Çok güzel bir mektup aldım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından Marmara (Silivri) cezaevine götürüldü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, 'Umut burada!' diyerek bir gazinin oğlundan gelen mektubu paylaştı. 

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Benim Cumhurbaşkanım sen olacaksın. Üzülme Ekrem Amca, İBB'ye geri döneceksin. Seni iftarda görmemek çok üzücü :( :(" 

Bir gazimizin oğlundan çok güzel bir mektup aldım. Bu ülkenin vatanını seven, vicdanlı çok güzel çocukları var. Umut Burada!"

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