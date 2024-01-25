İmamoğlu'dan İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de, İş Bankası Mensupları Sitesi’nin İncirli parselindeki temel atma töreninde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde partilerin açıkladığı İBB adayları hakkında değerlendirme yapan İmamoğlu, "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Bir siyasi partinin kendi adayını gösterme özgürlüğüne laf etmem doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. İstanbul’da kentle ilgili bir dayanışma ruhunun var olacağını, ilk adaylık açıklamamda İstanbul İttifakı’nın oyuna talibim diyerek yola çıktım. Bugün yine aynı yerdeyim. Ben o yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Bu bir ihtirasla, bir arka planla, başka duygularla olduğunu vatandaşımız da düşünmüyordur diye hareket ediyorum." dedi.

"5 yılımız 25 yılla kıyaslanıyor"

İmamoğlu, "5 yıllık çalışmamızda başarımızı sorgulayan yok. 5 yılımız 25 yılla kıyaslanmaya devam edilecek. Milletimizin her bireyinin oyunu kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasında İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'ya da değinen İmamoğlu, "Bütün adaylar olgunlaşır olgunlaşmaz hepsini arayıp tebrik edeceğim. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi aramadım. Sadece Buğra Bey’i değil, diğer adayları da tek tek arayıp tebrik edeceğim." açıklaması yaptı.

Kanal İstanbul

65 kilometrelik metro hattını mart ayında tamamlamış olacaklarını belirten İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda ise, "Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdikleri cevapta görebilirsiniz. Düne kadar hararetle savunduklarını bir anda unutan insanlar. Seçimde fayda vercekse her türlü yola başvuracak anlayışları olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.