İmamoğlu'ndan Özlem Vural Gürzel açıklaması: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu aynı cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

Altaylı, yakın zamanda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen ve rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Özlem Vural Gürzel hakkında İmamoğlu'na soru yöneltti.

"Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba?'

Gürzel'in İmamoğlu'nun yakın ekibinden olduğunu ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollandığını ifade eden Altaylı, İmamoğlu ile gerçekleştirdiği konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Önceki akşam avukat görüşünde karşılaştık uzun bir aradan sonra. Bu kez Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini sordum. Çünkü Gürzel, Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibindendi ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollanmıştı.

Ben bunu sorunca Ekrem Bey'in gözlerindeki ıstırabı gördüm. 'Kızımız gibiydi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İnanmakta zorlandım. Eşi Türk Hava Yollarında çalışıyor. Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba?' dedi."

Ne oldu?

Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’ndeki CHP’lilerin oylarıyla Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Daha sonra CHP’den istifa eden Gürzel, yalnız bırakıldığını iddia etmiş ve 13 Eylül Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takılmıştı.