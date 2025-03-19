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İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, adalet ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'ndan açıklama geldi. 

Selim İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, hepimizin bildiği gibi onlarca eve aynı anda baskın yapılarak hukuk dışı bir uygulamayla, Türk hukuk sistemine hiç yakışmayan bir eylem yapıldı. Bu ülkede, artık haklı ve tertemiz bir mücadele veren herkes, aynı duyguyla evlerinde başına gelebilecekleri hesap ederek yaşıyorlar. İnsanların dürüst yaşamlarına müdahele ederek ve ailelerinin her bir üyesinin de yaşamlarına gasp ederek tüm iyiliklere engel olmaya çalışıyorlar.

Biz, ailecek bu ülke için neredeyse her günümüzü memleketimizin temel problemlerini ve buna en uygun çözümleri düşünerek yaşıyoruz. Adaletsizliği değil, ekonomiyi konuşalım, bilim konuşalım, eğitim konuşalım, dünyaya örnek bir ülke olmak için ne yapabiliriz milletçe bunu konuşalım, dertleşelim. Gün birbirimizi aşağı çekme günü değil. Yoksulluğa çözüm bulalım. Evine giderken çocuklarına mahçup olmamak için, temel ihtiyaçlarını nasıl sağlayacaklarını dert edinen anne ve babaların problemlerine çözüm bulalım. Huzur, barış ve mutluluk getirelim. Kaosa sürüklenmeye çalışan dünyaya rağmen birbirimizin elinden tutarak dünyaya barış için bir örnek hal yaratalım.

Ama her şeyden önce, tüm bunları konuşabilecek o huzurlu ortamı yaratabilmek için, gerçek ADALET ve DEMOKRASİ için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. KURTULUŞ YOK, TEK BAŞINA!"

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