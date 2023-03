İnşaatın ‘sahadaki hocası’ Ersin Arıoğlu vefat etti

Türkiye’nin en büyük inşaat gruplarından Yapı Merkezi’nin kurucusu, sektörün duayen ismi Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi. 1965’te faaliyete geçirdiği Yapı Merkezi İnşaat ile 60 yıla yakın süre inşaatın hemen her alanında hizmet üreten, Türkiye’de ve dünyanın değişik coğrafyalarında altyapı projeleri geliştiren 83 yaşındaki Arıoğlu, sektöre kazandırdığı modern yapı teknikleri ve sistemlerle özel bir yere sahipti.

Arıoğlu’nun uzmanlık sahaları inşaat mühendisliği, beton teknolojileri, inşaat metotları, demiryolu, tüneller, köprüler gibi ulaşım sistem ve yapıları, deprem mühendisliği, yapıların tamir ve güçlendirilmesi konularını kapsarken, muhtelif yerli ve uluslararası teknik dergilerde 80’den fazla makalesi yayımlandı.

İstanbul'da 1940 yılında doğan Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde asistan ve öğretim görevlisi olarak akademik hayatını sürdürdü. 1965’te İstanbul’da kurduğu Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi ile 60 yıla yakın sürecek inşaat ve müteahhitlik serüvenini başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak araştırma ve geliştirme, mühendislik, tasarım ve müşavirlik, genel inşaat müteahhitliği, eğitim, sanayi ve üretim alanlarında faal, 10’u ulusal ve ikisi uluslararası kuruluş olmak üzere, 12 şirketi yönetti.

Grubun ilk ve en büyük şirketi olan Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. yarım asırlık geçmişinde Türkiye’de ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sudan, Etiyopya, Tanzanya, Cezayir ve Fas başta olmak üzere yurtdışında önemli inşaat projeleri gerçekleştirdi.

Ersin Arıoğlu başkanlığında Yapı Merkezi şirketleri 1998 yılında Yapı Merkezi Holding çatısı altında topladı. Holding çatısı altında, inşaat ve mühendislik- mimarlık alanlarında faaliyet yürüten şirketlerin yanı sıra kompozit, CTP boru gibi sanayi firmaları da yer aldı.

Sanayide de öncülük yaptı

Raylı sistemler konusunda dünyanın en büyük şirketleri arasına giren Yapı Merkezi, Arıoğlu’nun önderliğinde toplam 42 milyon metrekare yapı alanına imza attı. 4 bin 200 kilometre üzerine ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon inşa etti. İmzasını taşıyan 3 kıtadaki raylı projelerde her gün 3,5 milyon yolcunun taşınması sağlanıyor.

55 ülkede temiz su üretilmesine yönelik projeler geliştirildi. Kasım 2002’de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul’u milletvekili seçilerek siyasete atılan Ersin Arıoğlu’nun, çeşitli devlet kurumlarından, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından aldığı sayısız ödülü bulunuyor.

İnşaatta yüksek kalite gelişimine hizmet etti

Ersin Arıoğlu, inşaat ve müteahhitlik serüvenini, üniversite kürsüsüne de, şantiyelere de mesai ayırarak sürdürdü. Şirketleri ve ekibiyle birlikte sektörde pek çok ilke imza attı. Arıoğlu'nun gözetiminde Yapı Merkezi'nin, son dönemde büyük projeleri arasında Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Togg fabrikası yer aldı.

Raylı sistem inşaatında dünyanın sayılı isimleri arasına girdi. Ersin Arğoğlu, yapısal dinamikler konusunda kitap yazdı, 2 sanayi kataloğunun ve sayısız sempozyumun liderliğini üstlendi. İnşaat mühendisliğinde kalite geliştirilmesi ve Türkiye’de bilim merkezleri fi krinin oluşmasında üstün çaba gösterdi. İstanbul Bilim Merkezi Vakfı’nın başkanlığını yürüttü. Önde gelen eğitim kurumu Irmak Okulları’nın da kurucusu oldu. Arıoğlu’nun özgeçmişi "Who is Who in the World 1981, 1983, 1997; Men of Achievemen, 1984 International Book of Honour 1985; Who is Who in Turkey 1987, 1992, 1998" isimli yayınlarda yer aldı.