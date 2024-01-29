Instagram Hesabı Dondurma ve Kapatma İşlemi 2024: Kolay ve Ayrıntılı 6 Adımda (Geçici veya Kalıcı)

Instagram, 1 milyarı aşkın kullanıcısı ile en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı çok sık araştırılan konular arasında olan instagram hesap dondurma ve silme işlemleri için ilerlenecek yolların hepsi haberimizin devamında...

Hesap dondurma işlemi tamamlandığında, istediğiniz zaman hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz. Bunun için aynı adımları izleyerek hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Kişilerin geçici olarak hesaplarını kapatmalarına olanak tanıyan bir Instagram üyelik özelliğidir.

Öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor.

İkinci adım olarak sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklayınız. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayınız.

Bu adımda “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor.

Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Hesabınızı sildiğinizde profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız bunun yerine hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz.

Instagram hesabını kalıcı silmek için ise hesabını sil sayfasına gidin. Instagram sitesine giriş yapmadıysanız öncelikle giriş yapmanız istenir.

[Hesap adı] adlı hesabı neden silmek istiyorsun? sorusunun altındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.

[Kullanıcı adı] adlı kişiyi sil'e tıklayın.