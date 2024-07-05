İnternete zam! İşte TurkNet'in yeni abonelik ücreti

Türkiye'nin en popüler internet servis sağlayıcılarından olan ve taahhütsüz hizmet sunması ile dikkat çeken TürkNet, abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Yapılan resmî açıklamaya göre TurkNet internet fiyatları, 399,90 TL'den 499,90 TL'ye yükselecek. Şirket, fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılara ise 12 aylık sabit paket seçeneğini sundu.

12 aylık paket

TürkNet abonelik fiyatları, bu yılın başında zamlanarak 299 TL'den 399 TL olmuştu. Bu durum, 15 Temmuz itibarıyla değişecek. Tüketiciler, taahhütsüz internet bağlantıları için artık 499,90 TL ödeme yapacaklar. "12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası kapsamında vatandaşlar, 399,90 TL'den 1 yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak ödeyebilecekler.

Yeni aboneler hemen etkilenmeyecek

Yapılan açıklamaya göre TurkNet'e yeni abone olmuş kullanıcılar, zamlı fiyatlardan hemen etkilenmeyecekler. Bu kullanıcılar, ilk üç aylık faturalarını 399,90 TL olarak ödedikten sonra 499,90 TL olan yeni fiyattan faturalandırılacaklar.