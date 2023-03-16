İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın Hoy kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van'a 69.4 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD, İran'ın Hoy kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, İran'ın Hoy kentinde saat 14.47'de 15.25 kilometre derinliğinde olan depremin Van'ın Başkale ilçesine 69.4 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.