İş dünyası yardım için yarışıyor

Yaraları sarmak için harekete geçen iş dünyası deprem felaketinin 3. gününde de yardımda yarışıyor. “Türkiye için tek yürek” anlayışıyla depremden etkilenen 10 kente yardım seferberliğini ilk günden itibaren kesintisiz olarak sürdüren iş dünyası, nakdi bağışların dışında depremzedelerin ve gönüllülerin kullanımına yönelik olarak konteyner evlerin yanı sıra yatak, içme suları, gıdal ürünleri, kışlık giysiler, baret, teknolojik malzemeleri gibi ihtiyaçları AFAD kanalıyla bölgeye sevk ediyor.

Yıldız Holding, şirketlerini seferber etti

Yıldız Holding, Türk Kızılay ve AFAD koordinasyonuyla bölgeye yardım gönderiyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, afet bölgesine yönelik yardımları ilk andan itibaren yetkili kurumlarla koordinasyon içinde organize etmeye başladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yıldız Holding gerekse tüm şirketlerimizle afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar 175 milyon TL’yi aşan tutarda yardım yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti.

Toplamda 20 tırlık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. Yıldız Holding’in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Bizim Toptan, İskenderun, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye’deki mağazalarından ve depolarından toplam 50 tır ürünü Türk Kızılay aracılığıyla sevk ediyor.

g2mEksper de Adıyaman, Osmaniye, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki Bizim Toptan mağazalarının bahçelerinde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak seyyar mutfakları devreye alıyor. Özellikle bölgedeki ekmek ihtiyacına odaklanan Donuk Fırıncılık Ürünleri, 3 tır tüketime hazır ekmeği Hatay ve Malatya’ya gönderdi; farklı noktalara ürün sevkiyatı da devam ediyor.

Kerevitaş bünyesindeki Superfresh’in deprem bölgesine gönderdiği 1 tır konserve ton balığı ve diğer konserve ürünleri, depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılıyor. Holding’in ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketi Polinas şu ana kadar deprem bölgesine 48 bin adet termal battaniye göndermiş bulunuyor; ilave olarak 160 bin termal battaniye daha göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tüpraş’tan kurtarma ve ısınma için destek kuvvet

Tüpraş, iklim koşullarının giderek kötüleştiği, enerji sıkıntısının arttığı deprem bölgesinde Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere AFAD Koordinasyonuyla iş makineleri, ambulanslar, itfaiye araçları, arama kurtarma ekiplerinin aydınlatma ihtiyaçları ve depremzedelerin ısınma gereksinimleri için yakıt desteği sağlıyor.

Depremin ilk saatlerinde afet bölgelerine intikal eden Tüpraş Arama Kurtarma ekipleri AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde büyük gereksinim olan iş makineleri, vinç ve jeneratör, aydınlatma ekipmanları gibi çeşitli ekipmanlar da afet bölgelerine gönderilmiş durumda.

Turkcell enerji ihtiyacına odaklandı

Turkcell’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesindeki iletişim ihtiyacını kesintisiz şekilde sürdürebilmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre illerden ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmalarla; bölgede deprem anında iletişimi kesilen 900 sahamıza tekrar servis sağladık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek farklı lokasyonlarda bulunan çok sayıda mobil baz istasyonu ve jeneratörü deprem bölgesindeki illerimize sevk ettik.

Ayrıca bölgede görev yapan ve kayıplar yaşayan personelimize destek olabilmek için Türkiye’nin birçok ilinden ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Bu kapsamda 430 saha müdahale personeli ve bölge çalışanının yanı sıra afet yaşanan illere 2000 akü, 1400 jeneratör, 100’ün üzerinde mobil baz istasyonu sevk ederek iletişimin devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turkcell olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz” denildi.

Cenfiz Holding’ten 500 milyon liralık bağış

Cengiz Holding 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si AHBAP’a olmak üzere 500 milyon TL tutarında destek bağışı yaptı. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk ediyor.

Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat’tan itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladı.

Kalyon, İslahiye’de konteyner kent kuruyor

Kalyon Holding Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. İlk etapta Gaziantepliler’e Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kapılarını açan, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada çalışıyor. Hatay Havalimanı’nın tahrip olan pistinin onarımını da yürüten Holding, BOTAŞ doğal gaz boru hattının tamiratı için de ekip ve ekipmanları ile bölgede bulunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çadır, 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 tır, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 156 muhtelif iş makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor.

Ayrıca 22 tır dolusu; 236 bin 245 kıyafet, 245 bin 564 gıda malzemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ulaştırdı.

Mango’dan 3 milyon TL’lik yardım

Tekstil devlerinden Mango da Türkiye için başlatılan seferberliğe dahil oldu. Resmi bir açıklama yapan şirket, depremzedeler için 3 milyon TL'lik yardım yapıldığını açıkladı. Şirket bu yardımı Kızılay üzerinden gerçekleştirdi. Instagram'daki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mağazalar, tedarikçiler ve fabrikalardaki tüm çalışanlarımızın refahını ve güvenliğini garanti altına almak için protokollerimizi etkinleştirirken riskleri değerlendirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için durumu yakından takip ediyoruz. Buna paralel olarak Mango, etkilenen herkese yardımcı olmak için Türk Kızılayı'na 3 milyon TL (150.000 Euro) bağışta bulundu."

SOCAR, 50 milyon liralık bağış fonu oluşturdu

SOCAR Türkiye, çalışanlarıyla afetzedelere yardım için çalışma başlattı. Şirket, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon TL değerinde bağış fonu oluşturulduğunu duyurdu.

Şirket ayrıca bölgedeki AFAD ve diğer kuruluşların kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin desteği sağlandığını, yine AFAD’a 6.4 milyon TL tutarında temel ihtiyaç malzemesi iletildiğini, aynı zamanda 3.5 milyon TL nakdi bağış gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirket ayrıca Grup şirketi TANAP aracılığıyla da çeşitli yardımların gerçekleştirildiğin duyurdu.

Ak Gıda-İçim Süt, fabrikalarının da bulunduğu Kahramanmaraş’ta ilk etapta 600 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere yardım gönderdi. Kahramanmaraş’a ulaştırmak için ilk etapta 10 adet ev tipi konteyneri yola çıkardık. Önümüzdeki günlerde, daha fazla sayıda ev tip konteyner temin ederek bir konteyner kasabası oluşturmayı planlıyor. Şu ana kadar İzmir/Tire, Karaman ve Kahramanmaraş’taki fabrikalarımızdan Hatay ve Kahramanmaraş’a 20 ton ayran, 1.5 ton yoğurt, 3 ton UHT süt, yaklaşık 1 ton peynir ve kaşar peyniri gönderdi.

Tiryaki Agro, Gaziantep ve Mersin fabrikalarını afet koordinasyon merkezi haline getirdiklerini, 600 kişiyi konaklamalı olarak misafir ettiklerini açıkladı. Ayrıca AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde hastanelere ve deprem bölgelerinde kurulan mutfaklara toplam 100 tonun üzerinde bakliyat gönderimi yaptı.

Şirket, AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde kargo uçağıyla Mısır’dan kendi imkanlarıyla 23 bin battaniye ve 150 çadırın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalara başladı. Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ihtiyaç olan bölgelere destek sağlamak ve koordinasyon yapmak üzere Gaziantep’te bulunuyor.

Peker GYO, AFAD bağış kampanyasına 4 milyon TL’lik destek verdi. Peker GYO ayrıca deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüten ve öncülüğünü Haluk Levent’in yaptığı Ahbap organizasyonuna da 1 milyon TL’lik bağış yaptı. Şirket ayrıca Türkiye, Almanya, İngiltere ve İspanya’daki tüm ekipleriyle yardım çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Deutsche Telekom, “Aktion Deutschland Hilft" girişimine Türkiye’deki depremzedelere destek amacı ile bir milyon Euro bağışladı. Ayrıca faturalı ve faturasız müşterilerinin Türkiye ile iletişiminde 15 Şubat sonuna kadar internet, SMS ve ses hizmetlerini ücretsiz hale getirdi.

Yataş, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan battaniye, yorgan, yastık gibi ürünlerin yer aldığı tırları bölge AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Anker, düzenli destekçisi olduğu GEA ile koordineli olarak depremden etkilenen bölgelere iletişimin ve enerjinin kesintisiz sürmesi adına powerbank, kablo, şarj cihazları, hoparlör, projeksiyon cihazı, araç ve duvar şarjları gibi birçok ürünün gönderimini sağladı. Hali hazırda GEA'ya hazırlıklı olması için her türlü cihaz desteği sağlayan Anker, depremin hemen sonrasında da GEA tarafından ihtiyaç olduğu belirtilen ürünlerin gönderimiyle destek vermeye devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji, Adana, Mersin, Antep, Urfa, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, İskenderun ve Osmaniye'de bulunan kampüslerini barınma ve yiyecek desteği sağlamak üzere vatandaşlara açtı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kızılay ile birlikte afet bölgesine üç tır su yardımı yaptı ve depremzedeler için termal battaniyeler aynı gün içerisinde ulaştırıldı.

Fujifilm, resmi ve sivil kurumlarla beraber iş birliği içerisinde hareket ediyor. Bunun yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşu NPO Japan Platform'a toplam 10 milyon Yen, sağlık hizmetlerine destek olmak içinse Fujifilm'in taşınabilir X-ray sistemleri ve ultrason cihazları da dahil olmak üzere 40 milyon Yen değerinde tıbbi ekipman bağışlıyor.

Paribu, afetle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda İhtiyaç Haritası’na 500 bin dolar ve TOG’a 100 bin dolar bağışladı. Kripto para cüzdanı tanımlayarak bireysel kripto bağışlarına ayrıca olanak sağlıyor.

Hedef Holding ve iştirakleri olarak depremzedelerin ihtiyacını karşılamak üzere toplam 5 milyon TL ayni ve nakdi bağış yapıldı.

Kahve Dünyası, başta Hatay, Kahramanmaraş, Malatya olmak üzere tüm depremden etkilenen illerde 100 bin kişiye yetecek kadar içme suyu, stick hazır kahve, çocuklar için vitaminli toz içecek, salep, sıcak çikolata, bölge koşullarına dayanıklı ve protein değeri yüksek olması bakımından granobarlar, çikolata ile bardak, peçete gibi sarf malzemeler ile bölgelerin genel ihtiyacı için eldiven, şapka, bere, çorap gibi tekstil ürünlerinin bölgeye ulaştırılmasını sağladı. Kahve Dünyası Mobil Mağazası, tırları, kamyon ve minibüsü depremden etkilenen vatandaşlara ulaşmış olup, deprem bölgelerine ulaşacak ürünlerin dağıtımı için de Türk Kızılay’ı ile koordineli olarak çalışılıyor. Kahve Dünyası’nın 200 gönüllü çalışanı, deprem bölgelerinde destek veriyor.

Merko Gıda, tüm çalışanları adına 500 bin TL tutarında nakdi yardım yaptı.

Inveo Yatırım Holding, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere toplam 6 milyon TL tutarında bir yardım fonu oluşturdu.

Gedik Yatırım, iştirakleri Marbaş ve HiVC ile birlikte, felaketten etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak adına kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletilmek üzere toplam 3 milyon TL tutarında bir yardım fonu oluşturdu.

Öksüt Madencilik, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi’nin başlattığı çalışması kapsamında arama-kurtarma ekiplerini Osmaniye’ye ulaştırdı. Develi Belediyesi’nin yönlendirmesiyle, 4 yardım kamyonu yolladı. Ayrıca AFAD’ın talebi üzerine operatörlü iş makineleri afet bölgesine yönlendirildi. 7 Şubat’ta yola çıkan yardım kamyonları ile; gıda ve hijyen kolileri, içme suyu, battaniye, yetişkin ve çocuklar için pantolon, mont, eldiven ve bereden oluşan kışlık koruma kıyafetleri ve uyku tulumu gönderimi sağlandı.

Anagold Madencilik, Erzincan Valiliği ile sağladığı koordinasyon sonucunda acil müdahale ekibinden (ERT) 43 kişiyi ve 1 sağlık çalışanını Malatya’ya yönlendirdi. Kurtarmada kullanılacak mobil ekipmanlar da dahil olmak üzere, yardım paketi hazırlıkları kapsamında, her türlü kritik ihtiyaç malzemesinin temin edilmesi ve en kısa sürede gönderilmesi Valilik ile koordine edildi. Bu kapsamda çocuk, kadın, gıda ve hijyen ürünleri AFAD yardım merkezine ulaştırıldı. İliç ilçesindeki spor tesisinin, belediye tarafından herkesin geceleyebileceği bir yere dönüştürülmesinin ardından, ısıtıcı ve kumanya temini gerçekleştirildi.

Allianz Türkiye, oluşturduğu yardım fonu kapsamında ilk etapta “AFAD ile afet koordinasyonunun sağlanması, Kızılay ile insani yardımın temin edilmesi, belediyeler ile ihtiyaç listelerinin tamamlanması, sağlık meslek birlikleri ile gönüllü sağlık çalışanlarının ihtiyaçları, Ahbap Derneği ve Türk Psikologlar Derneği ile bölge halkına destek verilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Acıbadem Sağlık Grubu, tam teşekküllü Mobil Sağlık Ambulansları, Sağlık Tırları, Sağlık Personeli (Doktor, Hemşire ve Acil Tıp Teknisyeni), Tıbbi Malzeme, Giyim ve Gıda desteklerini aşta olmak üzere deprem bölgesine yolladı. Bölgedeki 2 hastanesinin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm hastanelerimizi depremzedelerin tedavisine açtı.

Koleksiyon Mobilya, Tekirdağ'daki fabrikasında ürettiği yatak, yorgan ve battaniyeleri ve çalışanların hazırladığı yardım kolilerini tır ve kamyonlara yükleyerek; AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak bölgelere ulaştırılmak üzere yolladı. Şirket ayrıca 2.5 milyon TL’lik ayni ve nakdi yardım yapacak.

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3 bin 310 adet deprem battaniyesi, 528 adet elektrikli ısıtıcı, 5 bin 550 adet erzak kolisi olmak üzere toplam 2 milyon TL tutarındaki ayni yardımı Kızılay aracılığı ile yaptı.

Çinli Chery’nin de yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım TIR’ı bölgeye doğru yola çıktı. Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Tüm Chery çalışanlarının kalpleri her zaman Türk halkıyla bir olacak, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

DyDo Drinco da 10 milyon Japon Yeni (1.4 milyon Türk Lirası) maddi desteği afet bölgesine ulaştırdığını açıkladı. Firma, “Bölgede temiz su ihtiyacını karşılamak için TIR’larla ürün sevkiyatlarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

MÜSİAD, yaraları sarmak için kriz masası oluşturdu

MÜSİAD Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluşturdu. Birçok bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından bölgeye hareket eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın oluşturduğu Kriz Masası ile yaraları sarmak için süratle harekete geçtiğini söyledi.

Yurt içindeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 ille eşleştirdiklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. Asmalı, Kriz Masası koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla temel ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 500’den fazla tır, lojistik destek aracı ve iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini vurguladı.

İDMİB, 5 tır ayakkabı ve giysiyi Afad’a teslim etti

Binlerce kişi deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışırken, Türkiye’nin dört bir yanından da yardımlar deprem bölgesine doğru yola çıktı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB) koordinasyonunda da 5 TIR’lık, yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edildi.

İDMİB Başkanı Güven Karaca, “Yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve 2.500 kişilik kışlık giysiyi teslim ettik. Birkaç gün içinde 60 bin çift ayakkabının ve 2.500 kişilik kışlık giysinin daha teslim edilmesini sağlayacağız.”

DİŞSİAD'dan tıbbi malzeme yardımı

10 ili etkileyen deprem felaketi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar depremin yaralarını sarmak için harekete geçerken Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) de kolları sıvadı.

DİŞSİAD, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay’ın verdiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda, deprem bölgesi için gerekli tıbbi malzemeleri toplamaya başladı. Malzemeler, DİŞSİAD İstanbul Fatih’teki Diş Sağlığı Müzesi’nde toplanıyor. Afet bölgesine gidecek tıbbi ürünler, kamyonlar ile yola çıkartılacak. Yeni ihtiyaç kalemleri bildirildiğinde, yeniden ürünler toplanarak bölgeye sevk edilecek.

Yardımlarımız aralıksız devam edecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için kısa sürede harekete geçen TÜGİAD ve DOSABSİAD, yardım malzemelerinden oluşan TIR’ları afet bölgesine gönderdi. Başkan Nilüfer Çevikel, “Yaraları el ele vererek saracağız. Bölgeye yardımlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Deprem bölgesine yardımların ulaştırılmaya devam etmesi için iş dünyasına çağrıda bulunan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Gün, birlik olma günüdür.

İş dünyamızın katkılarıyla birlikte yaralarımızı hep birlikte saracağız. İhtiyaç duyulan bölgelere yönelik ısıtıcı, jeneratör ve LPG tüplerinin yanı sıra, ekmek, su, çocuk montları, çocuk ve yetişkin botu, bisküvi, konserve hazır gıda, süt, bebek bezi ve bebek maması yüklendiği TIR’lar Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı” dedi.

Depremzedelerin yerini gösteren portal

Başarsoft, Kahramanmaraş depreminde kullanılmak üzere “Depremde Yardım İhtiyaçları Haritalandırma Portalı” kurdu. Portal, depremde yollar ve binaların yıkıldığı, adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor ve yardım ekiplerini yardım istenen enkazlara yönlendiriyor.

Deprem nedeniyle binaların yıkılması, yolların kapanması, sokakların ortadan kalkması verilen adreslerin bulunmasını da zorlaştırmıştı. Depremin ilk anından itibaren Başarsoft Ankara’dan 40 kişilik bir ekip Twitter’a ve diğer sosyal medya ağlarına düşen yardım taleplerini tarayarak adresleri ve talep detaylarını ayıklayarak sınıflandırdı. Böylece adrese gerek kalmadan yardım çağrısında bulunanların yerlerinin tespit edilebilmesini sağladı. Artık herkes giriş sağlaabilir.

Yemeksepeti’nden restoran destek fonu

Yemeksepeti, 1,5 milyon TL AFAD'a nakdi yardım ve 1,5 milyon TL Kızılay'a gıda bağışı amaçlı nakdi yardım olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik bağış yaptı. Gıda, giyim, bakım ve benzeri yardım malzemelerini taşıyan 8 kamyonu da afet bölgesine ulaştı. Şirket, depremden etkilenen illerdeki restoranlarla temasa geçerek, Restoran Destek Fonu ile yanlarında olacaklarını açıkladı.

Uber, evden deprem yardımları topluyor. Toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerine teslim edilecek. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler kabul edilecek.

Yardım kuruluşlarına kriptopara cüzdanları

BtcTurk, AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim etti. Bu cüzdan adreslerine BtcTurk hesabı dışındaki kripto para cüzdanlarıyla veya farklı platformlarda yer alan kripto para hesapları ile kripto para gönderimi yaparak destek olabilirsiniz. BtcTurk, gönderilen kriptoparaları otomatik olarak Türk lirasına çevirecek ve çevirme işlemlerinden herhangi bir komisyon ücreti almayacak.

Depremzedeler ve yuvasını açanları buluşturuyor

Hepsiemlak, depremin ardından, barınma ihtiyacı olanlara destek olmayı amaçlıyor. Geliştirilen “Dostluk Çatısı” projesiyle portal, yuvasını depremzedelere açmak isteyen hayırseverleri, ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Proje için hazırlanan internet sayfasını ziyaret eden ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler sayfada yer alan ilgili formları doldurarak projede yer alabiliyor. Yuvasını afet zedelerle paylaşmak isteyen hayırseverler için herhangi bir bölge kısıtı olmayan projeye tüm Türkiye’den destek vermek mümkün.

E-ticaret devleri online bağışları AFAD’a taşıyor

Ticaret Bakanlığı, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlattı. LC Waikiki, Hepsiburada, Trendyol, N11, Migros, PTT, Yemeksepeti, Çiçeksepeti ve Amazon depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Seferberliğe katıldı.

Şirketler, ilgili başlık altında ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, kadın hijyen seti, bebek maması, atkı, bere, eldiven gibi öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışı yapıyor. ve e-ticaret pazar yerlerinin satıcılarından herhangi bir komisyon bedeli alınmıyor. Platformlarda ürün listesi sürekli yenilenirken, öncelikli ihtiyaç ürünlerinin deprem bölgesine hızlı bir biçimde ulaştırılıyor.

İlk günden beri yardımlara devam ettiğini belirten Hepsiburada “Deprem bölgesindeki satıcılarımızın hakediş ödemelerini vadesinden önce gerçekleştirdik. Kullanıcılarımızın platformumuz üzerinden Ahbap ve AKUT’a maddi destek yapabilmesi için dijital yardım kartları hazırladık ve tüm paydaşlarımıza sunduk açıklamasını yaptı.

LC Waikiki müşterilerinden 11 milyon TL destek

LC Waikiki’nin müşterileri de kampanya kapsamında 11 milyon TL değerinde ürün satın alınarak katkı sağladı. Ayrıca LC Waikiki yardım tırları depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Afad ve Kızılay koordinasyonuyla toplamda 1 milyon 600 bin adet ürün bağışlandı.

Bugün hala ek destek tırları yola çıkmaya devam ediyor. 7 Şubat itibariyle Malatya OSB 1. ve 2. bölgedeki tekstil fabrikaları yemek ve ısınma ihtiyaçları için depremzedelerin hizmetine açıldı. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında, LC Waikiki müşterilerinin e-ticaret sitesinden verdiği ihtiyaç malzemeleri AFAD koordinasyonunda, ticari bir amaç gütmeden kargo ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılıyor.

Trendyol, 2 günde 100 milyon TL destek topladı

Trendyol’un Kızılay ve Ahbap destek için çıkardığı dijital destek kartlarına 460 bin kullanıcı ile 82 milyon TL değerinde destek topladı. E-seferbelik kapsamında ise müşterinin AFAD’a ulaştırılmak için platformdan verdiği temel ihtiyaç malzemesi siparişleri 20 milyon TL’yi buldu. Şirket, şu açıklamayı yaptı:

“Yardım tırlarımız dün AFAD koordinasyonunda yola çıktı. Dün 40 bin kışlık kıyafet, 300 gazlı soba, 3 bin çocuk bezi, 6 bin deterjan, 12 bin ıslak mendil, 1.200 hijyenik ped, 1000 ufo ısıtıcı, 250 kişilik sıcak yemek, 26 ton suyu bölgeye sevk ettik. Bugün 95 bin kışlık kıyafet, 57 bin kuru gıda, 30 bin battaniye, 13 bin yastık, 5 bin yorgan, 2.200 adet jeneratör, 1100 akülü-elektrikli kırıcı, 700 akü ve şarj cihazı, 1030 yatak, 9 bin powerbank, 3300 gazlı soba, 2900 ufo, 10 bin çocuk botu, 15 bin kumanya, 4 bin sıcak yemek, 4 bin 500 ekmek, 52 bin su, 74 bin iş eldiveni, 750 iş ayakkabısı, 3604 benzinli ağaç testeresi, 800 yağmurluk, 1370 uzatma kablosu, 1335 iş çizmesi, 2 bin bebek bezini uçakla afet bölgesine ulaştırdık.

Yerel yönetimlerle koordinasyon halinde, Trendyol Go olarak afet bölgesine 4 bin 250 kişilik yemek ve 2.000 kumanya dağıttık. 24.000 adet ek kumanya da Kahramanmaraş’a gönderilecek. Bölgedeki 7 bin 600 satıcımızın ve Trendyol Ekspress taşıyıcı iş ortaklarımızın hakediş vadelerini erkene çektik ve bugün ödemelerini yaptık.”