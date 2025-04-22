İş yerinde müzik çalan yandı! Telif ücreti ve hapis cezası geliyor

Türkiye genelindeki işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak. Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edileceği bildirildi. ATV'nin haberine göre, ödeme yapmayan işletmelere lisans bedelinin üç katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası riski uygulanacağı ifade edildi.

'Ya öde ya da müziği kapat'

İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce şoke oldu. İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' ifadeleri yer alıyordu. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye isyan etti.

"Eser sahiplerinin haklarının korunması için..."

MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını belirtirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağı yorumunu yaptı.