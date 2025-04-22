  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İş yerinde müzik çalan yandı! Telif ücreti ve hapis cezası geliyor
Takip Et

İş yerinde müzik çalan yandı! Telif ücreti ve hapis cezası geliyor

Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler, arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti ödemek zorunda kalacak. Bu ücreti ödemezlerse, lisans bedelinin üç katı kadar tazminat ödemek ve 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş yerinde müzik çalan yandı! Telif ücreti ve hapis cezası geliyor
Takip Et

Türkiye genelindeki işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak. Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edileceği bildirildi. ATV'nin haberine göre, ödeme yapmayan işletmelere lisans bedelinin üç katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası riski uygulanacağı ifade edildi.

'Ya öde ya da müziği kapat'

İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce şoke oldu. İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' ifadeleri yer alıyordu. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye isyan etti.

"Eser sahiplerinin haklarının korunması için..."

MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını belirtirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağı yorumunu yaptı.

Antalya ve Datça'da köpek balığı alarmı: Görenler büyük panik yaşadıAntalya ve Datça'da köpek balığı alarmı: Görenler büyük panik yaşadıGündem

 

İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladıİletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladıGündem

 

Gündem
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Suriye ile ortak bir sınır kapısını hayata geçireceğiz
Bakan Uraloğlu duyurdu: Suriye ile ortak bir sınır kapısını hayata geçireceğiz
Gümüşhane-Tirebolu yolunda heyelan: O anlar kameraya yansıdı
Gümüşhane-Tirebolu yolunda heyelan: O anlar kameraya yansıdı
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Benim savaşım niye senle olsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Benim savaşım niye senle olsun