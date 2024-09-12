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İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için taziye evi kuruldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Beyta beldesindeki belediye ve yerel kurumlar, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye evi kurdu.

AA
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İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için taziye evi kuruldu
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Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesinde bulunan Beyta Spor Kulübü'nde İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Eygi için kurulan taziye evine, Nablus Valisi Gassan Daglas, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başta olmak üzere siyasi güçler ve resmi kurum temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum hareketlerinden çok sayıda yetkili taziyelerini sunmak için geldi.

Beyta Belediye Meclisi üyesi Abdusselam Mualla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taziye evini, Filistin davasıyla dayanışmak ve İsrail'in uygulamalarını reddetmek için bu yolda canını feda eden Türk aktiviste vefalarını göstermek için kurduklarını belirtti.

Beyta beldesinde son 3 yılda 19 Filistinlinin saldırılarda öldüğüne işaret eden Mualla, "Türk aktivistin kanının Beyta beldesinin toprağına damladığını ve diğer şehitlerin kanına karıştığını" ifade etti.

Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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