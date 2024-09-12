Korkunç tesadüf! Narin’in cesedinin bulunduğu derede Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. 8 yaşındaki Narin’in köyünde yaşayan Nevzat Bahtiyar, cansız bedeni çuval içinde dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmişti.

17 yıl önce Muhammed'in cesedi bulunmuş

NOW Ana Haber, Narin’in bulunduğu derede 2007 yılında Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cansız bedeninin bulunduğunu ortaya çıkardı.

Muhammed'in babası konuştu

Çocuğun babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e konuştu ve evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi. Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin’in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

Narin gibi 19 gün sonra cesedi bulundu

Diyarbakır’da kaybolan 9 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni, Tavşantepe köyünde bir derenin kenarında bulundu. Muhammed, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından, 8 yaşındaki Narin gibi hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Ailesi, Muhammed’in evinin önünden kaybolduğunu belirtirken, merkeze uzak bir bölgeye gitmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sadece "suda boğulma" denilerek dosya 1 ay içinde kapatıldı.

17 yıl önce kaybolan Muhammed Çelik’in cansız bedeni, bir çoban tarafından derenin kenarında ağaçlara takılmış halde bulunmuştu. Babası, oğlunun ölümünün ardından ne DNA testi talebine ne de verdiği dilekçelere yanıt alabildi. Sadece "suda boğulma" denilerek dosya 1 ay içinde kapatıldı. Acılı baba, oğlunun orada boğulmasının imkansız olduğunu belirtti. Narin’in cansız bedeninin bulunmasıyla şüpheleri yeniden alevlendi.



Narin'in ablası da soruşturmaya dahil edildi

Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın da “merdivenden düşerek” hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Savcılık Tülin Güran’ın ölümünü de soruşturmaya dahil etmişti.