  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ı kutladı
Takip Et

İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ı kutladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı kutladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

İsrail Başbakanlığına ait sosyal medya hesabından Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tebrik mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Türkiye ve İsrail bayraklarının sembollerine yer verildi.

 

Erdoğan, Biden ile görüşecekErdoğan, Biden ile görüşecekGündem
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısıİsrail'den Suriye'ye hava saldırısıDünya
Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Kılıçdaroğlu 8 ilde oylarını arttırdıErdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Kılıçdaroğlu 8 ilde oylarını arttırdıGündem
İmamoğlu: Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyorİmamoğlu: Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyorGündem

 