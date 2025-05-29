İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

Türkiye’nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu olan Osman Gazi, Boğaz’dan geçiş yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazı (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Filyos'a gidecek

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Singapur’da başladığı yolculuğu yaklaşık iki ay süren ve bu sürenin ardından Türkiye’ye gelen platform, Karadeniz’deki çalışmalara önemli bir katkı sunacak. Uzunluğu 298,45 metre, genişliği ise 58 metre olan Osman Gazi, 1 Haziran’da Zonguldak Filyos Limanı’na yanaşacak ve burada bir yıl daha kaldıktan sonra 2026’nın üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek.

4,5 milyon haneye doğalgaz üretecek

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, 20 yıl boyunca burada gaz üretim çalışmaları sürecek olan yüzer platform, 4,5 milyon haneye yetecek kadar gazı tek başına üretecek. Platform, Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki Osman Gazi’de 140 personel çalışacak.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk faz tamamlanırken, platformun devreye girmesiyle günlük ilave 10 milyon metreküp üretim yapılacağı, 2026’daki toplam üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağı hesaplanıyor.