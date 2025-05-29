  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Osman Gazı Gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Takip Et

Türkiye’nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu olan Osman Gazi, Boğaz’dan geçiş yapacak. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı transit gemi trafiği Osman Gazı (Yüzer doğalgaz/petrol üretim ve/veya depolama tesisi) gemisi geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Filyos'a gidecek

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Singapur’da başladığı yolculuğu yaklaşık iki ay süren ve bu sürenin ardından Türkiye’ye gelen platform, Karadeniz’deki çalışmalara önemli bir katkı sunacak. Uzunluğu 298,45 metre, genişliği ise 58 metre olan Osman Gazi, 1 Haziran’da Zonguldak Filyos Limanı’na yanaşacak ve burada bir yıl daha kaldıktan sonra 2026’nın üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek.

4,5 milyon haneye doğalgaz üretecek

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, 20 yıl boyunca burada gaz üretim çalışmaları sürecek olan yüzer platform, 4,5 milyon haneye yetecek kadar gazı tek başına üretecek. Platform, Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki Osman Gazi’de 140 personel çalışacak.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşılarak ilk faz tamamlanırken, platformun devreye girmesiyle günlük ilave 10 milyon metreküp üretim yapılacağı, 2026’daki toplam üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağı hesaplanıyor.

Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Athena'nın Londra konserine vize engeliAthena'nın Londra konserine vize engeliGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Antalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesiAntalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesiEkonomi

 

Gündem
DEM Parti, İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek!
DEM Parti, İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek!
DEM Parti'den infaz yasası açıklaması: Malesef olmadı
DEM Parti'den infaz yasası açıklaması: Malesef olmadı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atandı
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atandı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gitti
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gitti