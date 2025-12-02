  1. Ekonomim
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesine neden olan yoğun sis gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasında, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında risk oluştuğu belirtilerek, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hava şartlarının normalleşmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtirken, bölgede bulunan gemi kaptanlarına dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

İstanbul’da sisin özellikle boğaz çevresinde yoğunlaştığı, şehir içi deniz ulaşımında da aksamalara neden olabileceği kaydedildi.

