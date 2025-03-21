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İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih ve saat belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih ve saat belli oldu
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 3 gündür Vatan Emniyet'te tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. İmamoğlu'nun ne zaman savcılığa sevk edileceği ise merak ediliyordu. Bu süreçle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

"Yarın saat 21:00'de adliyeye getirilmesi planlanmaktadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu'nun, çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarına ilişkin gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00'de adliyeye getirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. Böylece 19 Mart operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 90 oldu.

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