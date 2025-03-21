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Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Partinde otur' sözlerine yanıt verdi. Özel, Bahçeli'ye "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Partinde otur' paylaşımına CHP'nin sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özgür Özel, Bahçeli'ye "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" dedi.

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Özgür Özel'e seslenmişti.  MHP'nin paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadeleri kullanıldı. 

Özel 'Barikatları yıkın geçin' demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de dayanışma ziyaretinde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile ortak açıklama yapmıştı. Özel, "Sokaklar meydanlar bizimdir. Bu akşam da saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Evet, buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" dedi.

Özel konuşmasında, "Sokağa mı çağırıyorsun. Evet sokağa çağırıyorum. Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Hep söylüyorum. Kanunsuz emirler veriliyor. Önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. O yüzden çağrım bu kanunsuz emirle konulan barikatları polisimizi gözeterek ona zarar vermeyerek, yıkın geçin, sokaklara akın, sokaklara taşın. Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" demişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haliç Kültür Merkezi'ndeki Nevruz kutlamalarından Özgür Özel'in çağrısına tepki göstererek 'Göz yumulmayacak' mesajı verdi. 

Erdoğan, konuşmasında "Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik. CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur" demişti. 

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