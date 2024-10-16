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İstanbul Etiler Anadolu Lisesi’nde silah sesleri! Öğretmen müdüre silah çekti

Etiler’de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yaşanan gerginlik şok etkisi yarattı. İddialara göre, bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Haber Merkezi
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İstanbul Etiler Anadolu Lisesi’nde silah sesleri! Öğretmen müdüre silah çekti
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Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. İlk denemede silah ateş almayınca dışarı çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yaparken silah ateş aldı. Olay büyük korku yaratırken, güvenlik güçleri duruma hızlıca müdahale etti.

Olayda yaralanan olmadı

Korku dolu olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

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