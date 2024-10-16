Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: Eskişehir'in geleceğini birlikte koruyalım!

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Porsuk Çayı'na dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda önemli mesajlar verdi. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlama” projesinin tamamlandığını belirten Ünlüce, Eskişehirlilere suyun korunması ve Porsuk'un temiz tutulması için çağrıda bulundu.

Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaparken vatandaşlara seslenen Ünlüce, suyun önemine vurgu yaparak, “İklim krizinin etkileriyle su kaynaklarımız giderek azalıyor. Şehrimizin tek su kaynağı olan Porsuk'u korumak için üç yılı aşkın süredir önemli bir çalışma yürütüyoruz. ESKİ Genel Müdürlüğümüz ve birçok kurumun katkısıyla hazırlanan koruma projesiyle Porsuk'un kirlenmesini önlemek adına kritik adımlar attık” diye konuştu.

Projenin detaylarını paylaşan Ünlüce, öncelikli olarak fabrikaların atık sularının temizlenmesini sağlayacaklarını ve tarımda zararlı ilaç ve gübre kullanımının azaltılması için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca hayvancılık ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların Porsuk'a karışmasının önlenmesi için de iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade eden Ünlüce, “Bu çalışmalar sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de koruyacak” dedi.