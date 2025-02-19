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İstanbul Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi
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İstanbul Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

1 süreyle eğitime ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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